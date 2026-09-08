İzmir’in Torbalı ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Dağtekke, yıllardır doğal kaynak suyuyla adından söz ettiriyor. Dağlardan köye getirilen suyun böbrek taşı ve kuma iyi geldiğine yönelik inanış, çeşmeye olan ilgiyi artırdı.

Çam ağaçlarıyla çevrili yerleşime gelen vatandaşlar, mahalle meydanındaki çeşmenin başında bidonlarını doldurup evlerinin yolunu tutuyor. Suyun ünü zaman içerisinde İzmir’in dışına da yayıldı.

1969 yılından beri köye akıyor

Kaynak suyunun hikâyesi 1969 yılına uzanıyor. O dönem köy statüsünde bulunan Dağtekke’ye içme suyu sağlamak amacıyla dağlardan getirilen suyun, zamanla farklı bir ün kazandığı anlatılıyor.

Köyün yaklaşık 4 kilometre uzağındaki dağlık alandan getirilen suyun önce yörede yaşayanların dikkatini çektiği, ardından böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği yönündeki inanışın çevreye yayıldığı belirtiliyor.

Suyun böbrek taşı ve kumunu düşürdüğü, kireçlenmeye iyi geldiği ileri sürülüyor. Ancak bunlar yörede uzun yıllardır aktarılan inanış ve kişisel deneyimlere dayanıyor; tıbbi tedavinin yerine geçecek doğrulanmış bir sağlık önerisi olarak değerlendirilmemeli.

Çeşmeye bidonlarla geliyorlar

Dağtekke’nin meydanındaki çeşme bugün köye gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri. Uzak mesafelerden gelenler yanlarında getirdikleri bidonları doldurarak suyu evlerine götürüyor.

Kaynak suyuna gösterilen ilgi, küçük yerleşimin tanınırlığını da artırdı. Dağtekke böylece yalnızca Torbalı çevresinden değil, İzmir dışından da ziyaretçi çeken bir noktaya dönüştü.

Çam ormanlarının içinde Yörük kültürü yaşatılıyor

Dağtekke’nin dikkat çeken tarafı yalnızca kaynak suyu değil. Çam ormanlarının arasındaki yerleşimde Yörük kültürünün izleri halen görülüyor.

Köyün geçmişinin bölgeye yerleşen Yörük topluluklarına dayandığı aktarılıyor. Dağtekke adının ise geçmişte bölgede bulunduğu anlatılan bir tekkeden geldiği ifade ediliyor. Dervişler ve tekke kültürü üzerine kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyeler de köyün geçmişine ayrı bir renk katıyor.

Taş ve kerpiç yapılar dikkat çekiyor

Köydeki taş ve kerpiç evler geleneksel dokunun izlerini taşıyor. Dar yollar, eski yapılar ve hemen yanı başındaki ormanlık alan Dağtekke’ye şehir merkezinden oldukça farklı bir görünüm kazandırıyor.

Sessizliği tercih edenler ise çam ağaçlarının arasındaki yollarda yürüyüş yapıyor. Bu doğal ortam, köyü günübirlik geziler için de tercih edilen kırsal rotalardan biri haline getiriyor.

Zeytin ve bal köyün önemli ürünleri arasında

Dağtekke’de geleneksel üretim de sürüyor. Zeytincilik ve arıcılık yöredeki önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Zeytin, zeytinyağı ve bal köyün öne çıkan ürünleri arasında yer alırken süt ürünleri ve evlerde hazırlanan yiyecekler de üretimin bir parçasını oluşturuyor.

Dağların arasındaki konumu, çam ormanları, Yörük kültürü ve yıllardır anlatılan kaynak suyu hikâyesiyle Dağtekke, İzmir’in kırsalda kalan farklı yüzlerinden birini yansıtıyor.