Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 112 çalışanlarının özellikle görev esnasında karşı karşıya oldukları zorluklardan bahsederek, ambulanslara trafik cezası yazılmasının doğru olmadığının altını çizdi. Başkan Doğruyol, açıklamasında ambulanslara gerçekleştirilen cezai yaptırımların vatandaşı cezalandırmak olduğunu söyledi.

Ahmet Doğruyol: Ambulansa ceza yazmak vatandaşı cezalandırmaktır

112 Acil Sağlık Hizmeti sunan çalışanlara trafik cezası vermenin dolaylı olarak vatandaşları cezanlandırmak olduğunun altını çizen ve konuyula ilgili ortaya koydukları sendikal mücadelenin sonuç verdiğini söyleyen Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Görevi acil durumlarda hastaya en kısa zamanda ulaşmak ve hastayı en yakın sağlık kuruluşuna götürmek olan 112 çalışanlarımız sorunlarla mücadele etmekten asli görevlerini yerine getirmekte zorlanıyorlar.



Görevdeyken kırmızı ışık, hız, kural ihlali vb. pek çok trafik cezası yazılan ambulanslarımız ile ilgili yıllarca, defaten basın açıklamaları yapan resmi başvurularda bulunan bir sendika olarak mücadelemiz sonuç vermiştir. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.08.2026 tarihli Ambulanslara Düzenlenen Trafik Cezaları ile ilgili yazısında Ambulansların görevde olduğu süre içerisinde yani vakaya sevk edilen vaka kaydı olan ambulanslara ceza yazılamayacağı ile ilgili ilgili bakanlık ve kurumlara yazı yazılmıştır.



Yolda giden vatandaşın hiçbir yetkisi olmadan; ambulansta hasta var mı? Sirenlerin niye açık? Niye güvenlik şeridinden gidiyorsun? Kırmızı ışıkta geçemezsin gibi sorularına muhatap olan 112 çalışanlarımızın bundan sonraki süreçte daha rahat olacağı inancındayız. Şunun altını bir kez daha çizmek isteriz ki, en hızlı şekilde hastaya ulaşmak için çaba gösteren 112 Acil Sağlık Hizmeti sunan çalışanlarımıza trafik kurallarına uyun diye talimat vermek, trafik cezası yazmak, dolaylı olarak vatandaşı cezalandırmaktır" dedi.

"Ambulanslar trafikte ayrıcalıklı araçlarımızıdır"

Öte yandan, acil bir vakaya ulaşımda saniyelerin bir çok önemli olduğunu hatırlatan Doğruyol, konuyla ilgili yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "112 ambulanslarının içerisinde hasta olmasa bile, o ambulans hizmet verdiği bölgeye ulaşmaya çalışmaktadır. Ambulansta hasta olmadığında, ambulansın yavaş hareketlerle istasyonuna gitmesi, o bölgede ambulans ihtiyacı olan bir başka vatandaşa daha geç ulaşmasına, belki de, vatandaşın ölümüne sebep olabilecektir.

Sonuç olarak mesai saatleri içerisinde olan ambulans her zaman görevdedir. Bu nedenle, ambulanslar trafikte ayrıcalıklı, geçiş üstünlüğü olan araçlarımızdır. Acil bir vakaya ulaşmada saniyelerin bile çok değerli olduğu bir zamanda, ambulansta görevli sağlık çalışanlarımızın tek düşüncesi, vakaya en kısa zamanda ulaşmak ve hastayı en kısa sürede hastaneye yetiştirmektir. Zaman zaman kendi canlarını bile hiçe sayıp, o ambulansta hastadan başka, üç canın daha olduğunun farkında olmak ve hastayı bir yerlere birkaç dakika erken ulaştırmaya çalıştıklarını bilmek gerekir"