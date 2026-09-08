Son Mühür- Tescilli bir Türk ve müslüman düşmanı olan Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladiç, sadece varlığıyla değil yokluğuyla da nefret objesi olmayı başarmış görünüyor.

Aşırı sağcı Sırpların sahip çıktığı Mladiç için düzenlenen tören, Saraybosna katliamında katledilenlerin anılarına saygısızlık olarak algılandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

''"Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." mesajı verildi.



Mladiç için törene bir tepki de İzmir'den....



İzmir ve Buca siyasetinin önde gelen isimlerinden olan Suat Nezir, başta Boşnaklar'ın Mladiç'le ilgili gelişmelerden duyduğu rahatsızlığa dikkat çekerek, “Katliamları unutmayacağız, unutturmayacağız” vurgusunda bulundu.

İnsanlık adına kabul edilemez...



Mladić’in Boşnaklara karşı işlenen savaş suçları ve Srebrenitsa Soykırımı nedeniyle hüküm giymiş bir savaş suçlusu olduğunu hatırlatan Nezir, buna rağmen Sırbistan’da büyük bir saygı gösterisi ve askerî tören atmosferiyle karşılanarak defnedilmesini “insanlık adına kabul edilemez bir tablo” olarak değerlendirdi.