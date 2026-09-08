Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump yeni bir diplomatik krize kapı aralayacak hamlesiyle dikkat çekti.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'de Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı.

İkinci başkanlk döneminin ilk günlerinden itibaren Kanada'yı ABD eyaleti olarak gördüğünü vurgulayan Trump, Danimarka toprağı Grönland'ın da ABD toprağı olması gerektiğini savunmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından bu kez Kanada ve Grönland'ın yanına ilk kez Meksika'yı da ekledi.



Paylaşımda, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.

Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, “New America” ismini reddettiklerini duyururken eyalet savcısı Raúl Torrez, Trump'ın haritasına “pendejo” (aptal) yorumuyla dikkati çekti.



En sert tepki Meksika'dan...



Meksika'dan Trump'ın paylaşımına tepki gecikmedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek, "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.