Son Mühür / Osman Günden - Torbalı Belediyesi’nin 2025 yılı Faaliyet Raporu ve Denetim Komisyonu Raporu görüşmelerinin yapıldığı meclis toplantısına, doğrudan temin ihaleleri üzerinden yükselen yolsuzluk ve etik tartışmaları damga vurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Enes Uğuz’un, belediyenin sağlık hizmetleri alımlarında bir birim müdürünün eşine ait şirketin tercih edildiği ve ihalelerin mevzuata aykırı şekilde parçalara bölündüğü yönündeki iddiaları mecliste tansiyonu yükseltti. Belediye Başkanı Övünç Demir’in personeline sahip çıkarak liyakat vurgusu yaptığı toplantıda, muhalefetin sert eleştirileri üzerine tartışmalar karşılıklı restleşmelere dönüştü.

‘O müdürün eşine doğrudan temin…’

Torbalı Belediyesi 2025 yılı Faaliyet Raporu ve Denetim Komisyonu Raporu görüşmeleri sırasında mecliste gergin anlar yaşandı. Faaliyet Raporu ile ilgili söz alan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Enes Uğuz, “Sağlık hizmetlerine yönelik dosyaları incelediğimizde doğrudan temin alımlarında bir şey fark ettik. Sağlık hizmetleri tarafından doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımın bir tanesinde şirket ortaklarından bir tanesinin sağlık hizmetleri müdürümüzün eşinin olduğunu tespit ettik. Ticaret sicil’e de baktık, tekrar tekrar dönüp baktık maalesef böyle bir durumla karşılaştık. Bu hem hukuken hem de etik olarak doğru bir durum değildir. Bu yüzden şerh düştük” dedi.

İstanbullu firmayı da sordu

“Diğer bir bulgumuz da İstanbul’dan bir firma var. Bu firmadan 23 günlük 35 günlük periyodlarla parça parça doğrudan teminle almışız. İhale kanununa göre doğrudan temin adıyla geçilen işler parçalayıp bölünerek verilemez diyor. Eğer tek seferde çıkılıp kiralanırsa daha uygun kiralanır. Fakat biz bu firmaya söz vermişiz gibi parça parça doğrudan temin yapmışız” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir’in “Ben belediye başkanı olarak bütün müdürlerime kefilim” çıkışına karşılık AK Partili Uğuz’dan “Sağlık İşleri Müdürünüzün eşine doğrudan teminine de kefil misiniz?” tepkisi geldi.

Başkan Demir’den açıklama: O dönemden beri çalışan bir firma

Bunun üzerine ise Başkan Demir, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu firma Adnan Yaşar Görmez belediye başkanı olduğundan beri belediyemizle çalışan bir firma. Biz de buradaki sağlık müdürünü oradaki arkadaşın eşiymiş, dostuymuş diye bakmadık. Olağanüstü performans sergiliyor, yıllarca devlet hastanesinde liyakatle çalışılmış bir personel. Sonrasında belediyemize geldi. 30 aydır biz bu firmaya para ödememişiz bir kere. Ben her yerde anlatıyorum, zor bir süreçten geçiyoruz sürekli kafa yoruyoruz. Eğer sizin bir yıl iki yıl para almadan hizmet verecek başka arkadaşlar varsa onlar da gelsin çalışsınlar. Aysel hanım çok kıymetli bir sağlıkçı, eşi de bir firmanın 6 hissedarından biriymiş. Firma sahibinin eşi zaten o dönemde belediye personeli de değilmiş.”