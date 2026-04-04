Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Selçuk Temsilciliği tarafından düzenlenen “Köy Enstitülerinden Maarif Eğitim Modeline Eğitimin Dönüşümü” başlıklı panel, Selçuk Efes Kent Belleği Konferans Salonu’nda ilçe halkının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin eğitim mirası ile güncel eğitim politikalarının mercek altına alındığı etkinlikte, geçmişten bugüne eğitimin katettiği yol ve karşı karşıya kaldığı dönüşümler tartışıldı.

Panelin ilk konuşmacısı olan araştırmacı ve ressam İrfan Ertel, sunumunda Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’un hayat hikayesinden kesitler sundu. Köy enstitülerinin tarihsel sürecini ve bu kurumların temel taşı olan “iş içinde öğrenme” metodolojisini detaylandıran Ertel, Türkiye’nin dört bir yanındaki enstitülerden derlediği görsellerle anlatımını destekledi.

‘Maarif Eğitim Modeli’ni değerlendirdi

Eğitimdeki güncel değişimleri ele alan Eğitim-İş Temsilcisi İbrahim Nurtaş ise "Maarif Eğitim Modeli" kapsamında müfredatta yapılan düzenlemeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdi. ÇEDES projesi ve MESEM uygulamalarının sahadaki yansımalarına dikkat çeken Nurtaş, bu süreçlere karşı yürütülen hak arama yöntemlerini dinleyicilere aktardı. Nurtaş ayrıca, THTM Öğretmen İnisiyatifi’nin Bornova’da okullara vaiz atanmasına karşı elde ettiği kazanımı ve Çiğli’de mahalle sakinleriyle birlikte tarikat yurtlarına karşı sergilenen direnişi dayanışma örnekleri olarak paylaştı.

Düşünsel tartışmaların ardından kültürel bir dokunuşla tamamlanan etkinlik, İrfan Ertel’in Ruhi Su ve Âşık Veysel’den seslendirdiği türkülerle sona erdi.