İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ’a finansman sağladıkları iddiasıyla İzmir, İstanbul ve Konya’da gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma çerçevesinde, 2 Nisan’da Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçlamasıyla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince üç ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA