Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, danışma kurulunda tutuklu belediye başkanları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Gökçe Gökçen: İktidar artık vaat veremez

Konuşmasına sabah saatlerinde tutuklanan Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i anlatarak başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı "Bursa Belediye Başkanımız hakkında tutuklama kararı verildi. Ben gözlerimle Bursa'da Mustafa başkanın ne kadar sevildiğini görmüştüm. Aylardır hakkında dedikodular çıkarttılar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında dedikodular çıkarttılar. Böyle bir çirkin siyaset ile karşı karşıyayız. Bu iktidarın tükenmişliğinden kaynaklanıyor. İktidar artık vaat bile veremez noktadadır." dedi.

"Kooperatifçiliği suç gibi gösteriyorlar"

Son olarak, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlara da değinen CHP'li Gökçen, "19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hakkında Darbesi'nde Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldıklarında aylarca sürecek bir algı operasyonuna hazırlandılar. Bu yalanları iddianameye bile yazamadılar. Parkelerin altında paralar var dediler bunun da yalan olduğu ortaya çıktı. Gazetecilere soruşturma açılırken, bu insanlara soruşturma açılmadı. Casusluk dediler o da olmadı. Kent uzlaşısı dediler, hiç utanmadan CHP'yi kapatmak için harekete geçtiler. Şimdi bize hikaye anlatıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ilk tahliye kararları çıktı, özgürlüğe kavuşan arkadaşlarımız adına çok mutluyuz, ancak daha cezaevinde olan onlarca arkadaşımız var. İki gündür kooperatiften bahsediyoruz, anahtar teslimini yaptık. Ancak önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu tutuklu yargılanıyorlar, kooperatifçiliği suç gibi gösteriyorlar." diyerek, sözlerini noktaladı.