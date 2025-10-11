Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hem dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi hem de yatırım yapmak isteyenlere fırsat sunmak amacıyla yeni konut satışlarını duyurdu. 28 ilde satışa çıkarılacak konutlar için ihaleler 15 Ekim’de gerçekleştirilecek.

TOKİ, açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlarda alıcılara yüzde 25 peşinat ve 72 aya varan vade imkânı sunacak. Konutların teslim süreleri illere göre değişiklik gösterirken, bazı projelerde hemen teslim, bazılarında ise 36 aya kadar teslim süresi bulunuyor.

KATILIM BEDELİ 100 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Satın alınmak istenen konutun muhammen bedeline göre yatırılması gereken teminat tutarları farklılık gösteriyor.

1 milyon 999 bin 999 TL’ye kadar olan konutlar için 100 bin TL,

2 milyon – 2 milyon 999 bin 999 TL arası konutlar için 200 bin TL,

3 milyon – 5 milyon 999 bin 999 TL arası konutlar için 300 bin TL,

6 milyon – 11 milyon 999 bin 999 TL arası konutlar için 700 bin TL,

12 milyon TL ve üzeri konutlar için ise 1 milyon TL katılım bedeli ödenmesi gerekiyor.

İzmir Kemalpaşa’daki bir konutun satış bedeli 2 milyon 900 bin 925 TL (KDV hariç) olarak belirlenirken, teminat tutarı 200 bin TL olarak açıklandı.

SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK İLLER

TOKİ’nin konut satışlarının yapılacağı iller arasında Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars bulunuyor.

Açık artırmalar, 15 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. Katılımcılar ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif de verebilecek.

6 BİN 661 KONUTUN ANAHTARLARI TESLİM EDİLDİ

TOKİ, Ağustos ve Eylül aylarında yürüttüğü sosyal konut projeleri kapsamında 20 ilde toplam 6 bin 661 konutun teslimini tamamladı.

Ağustos ayında Adana, Adıyaman, Amasya, Ardahan, Çorum, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Malatya, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde 3 bin 876 konut,

Eylül ayında ise Adıyaman, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yalova illerinde 2 bin 785 konut hak sahiplerine teslim edildi.