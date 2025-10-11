Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), kuruluşunun 21. yılını Eğitmen-Yazar Ahmet Şerif İzgören’in konuk olduğu özel bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte, eğitimin gücü ve gönüllülüğün önemi vurgulandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde kutlama

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), 21. kuruluş yıl dönümünü İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Kitaplık gönüllüleri ve çok sayıda davetli katıldı. Eğitmen-Yazar Ahmet Şerif İzgören, konuk konuşmacı olarak yer aldı.

İzgören’den anlamlı mesajlar

Konuşmasına TÜRGÖK’ün kurucusu Gültekin Yazgan’ın bir fotoğrafıyla başlayan İzgören, kitaplığın kuruluş sürecinde tek bir amaca odaklanmanın önemine değindi. Eğitimin ve bireye dokunmanın değerini örneklerle anlatan İzgören, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, desteklerinden dolayı İzgören’e teşekkür ederek, onun kitabı “Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır” adlı eserin Braille (kabartma) baskısını hediye etti.

Yeni gönüllülere çağrı

Açılış konuşmasında Başkan Tülay Yazgan, TÜRGÖK’ün 21 yıldır büyüyen gönüllü kadrosuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Daha fazla görme engelli bireyin eğitimine destek olabilmek için yeni gönüllü öğretmenlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yazgan, çevrimiçi derslerde görev almak isteyenlerin kitaplığa başvurmalarını istedi.

Katılımcılardan büyük ilgi

Söyleşi sonunda TÜRGÖK gönüllüleri, yapılan ikramlar eşliğinde Ahmet Şerif İzgören ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, hem gönüllülük bilincini hem de eğitimin dönüştürücü gücünü bir kez daha hatırlattı.