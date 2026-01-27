Samsun ve çevresindeki çam ormanlarını etkisi altına alan çam kese tırtılı istilası, hem doğayı hem de halk sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı. Özellikle Samsun-Ankara karayolu hattı üzerindeki ormanlık arazilerde yoğunlaşan bu istila, ağaçlarda beliren beyaz pamuksu keselerle kendini gösteriyor. Uzmanlar, hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de vatandaşların sağlığı için kritik uyarılarda bulunuyor.

Çam kese tırtılı yayılıyor

Samsun’un yeşil dokusunu oluşturan çam ormanları, son dönemde "çam kese tırtılı" olarak bilinen zararlı türün yoğun saldırısı altında. Kentin giriş kapısı niteliğindeki Samsun-Ankara güzergâhında, çam ağaçlarının dallarını saran beyaz lifli keseler, zararlının popülasyonundaki artışı gözler önüne seriyor. Bu durum sadece ormanların estetiğini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda ağaçların gelişimini durdurarak ekosistemde ciddi bir tahribata yol açıyor. Kentsel alanlardaki park ve bahçelere kadar sızan bu zararlı, yaşam alanlarını kullanan vatandaşlar için de doğrudan bir risk unsuru haline gelmiş durumda.

Prof. Dr. İzzet Akça’dan alerji ve ekoloji uyarısı

Konuyla ilgili bilimsel değerlendirmelerde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, çam kese tırtıllarının beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti. Bu canlıların çamgiller ailesine mensup ağaçların iğne yapraklarını "oburca" tüketerek bitkiyi nefessiz bıraktığını belirten Akça, zararın sadece tarım ve ormanla sınırlı olmadığını vurguladı. İnsanların sıkça vakit geçirdiği piknik alanları ve şehir parklarında tırtıllarla temasın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Akça, tırtılların salgıladığı tüylerin şiddetli alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği konusunda halkı uyardı.

Zararlının yaşam döngüsü ve mücadele yöntemleri

Böceğin biyolojik takvimine dair detaylar paylaşan Prof. Dr. Akça, haziran ve temmuz aylarında ergin kelebeklerin çiftleşerek iğne yapraklara yaklaşık 200 adet yumurta bıraktığını belirtti. Yumurtadan çıkan larvaların ilk aşamada tüy yapısına sahip olmaması nedeniyle alerjik risk taşımadığını ancak ilerleyen süreçte ördükleri keseler içinde toplu halde yaşamaya başladıklarını aktardı. Güncel durumda tırtılların bu "toplu bulunma" evresinde olduğuna işaret eden uzman, mücadele stratejisinin "entegre bir yaklaşımla" yürütülmesi gerektiğini savundu. İlk adımın keselerin fiziksel olarak toplanıp imha edilmesi olduğunu hatırlatan Akça, kimyasal müdahalenin ancak en son çare olarak ve doğa dostu yöntemlerle uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Küresel ısınmanın böcek popülasyonu üzerindeki etkisi

Çam kese tırtılı istilasındaki olağan dışı artışın temel nedenlerinden biri de iklim krizi olarak gösteriliyor. Küresel ısınmanın ekolojik dengeleri altüst ettiğini vurgulayan Prof. Dr. İzzet Akça, iklim değişikliğinin etkilerinin en net hissedildiği canlı grubunun böcekler olduğunu ifade etti. Artan sıcaklıkların ve değişen yağış rejimlerinin bu tip zararlıların üreme döngülerini hızlandırdığını belirten Akça, son yıllarda Samsun ve çevresinde görülen istilanın boyutlarında iklimsel değişimlerin yadsınamaz bir payı olduğunu sözlerine ekledi. Doğal dengenin korunması için planlı ve sürdürülebilir bir mücadelenin şart olduğu kaydedildi.