Samsun’un İlkadım ilçesinde gençlerden oluşan bir grup, trafikte tehlikeli anlara sahne oldu. Batıpark etkinlik alanında seyir halinde olan bir SUV aracın üzerine çıkan gençler, basamaklarda ve kaputun üstünde tehlikeli hareketler sergiledi.

Aracı kullanan kişinin yoluna devam ettiği anlarda, dışarıda bulunan gençlerin araca tutunarak ilerlediği görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi. Gençlerin bu davranışı hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Gençlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve haklarında işlem başlatılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.