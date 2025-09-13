Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Samsun programı kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çay ocağında vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, sağlık sistemine dair önemli mesajlar verdi.

“Aile Hekimi İsterse Her Branştan Randevu Alabilir”

Vatandaşlarla sohbeti sırasında aile sağlığı merkezleri (ASM) ve sağlıklı hayat merkezlerinin önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, kamuoyunda sıkça tartışılan randevu sistemine de açıklık getirdi. Memişoğlu, “Randevu sorunu yok. Aile hekiminiz ihtiyaç duyarsa size her branştan ve her hastaneden randevu alabilir,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca vatandaşları sigara içmemeleri konusunda uyaran Bakan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının artırılması gerektiğini belirtti. Çay ocağındaki sohbet sırasında, “Çay için sigara içmeyin,” diyen Memişoğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan hizmetlerden de bahsetti: “Bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, spor salonu, diş hekimi, çocuk gelişimci gibi birçok hizmet var. Hepinizi oraya götüreceğiz,” dedi.

Samsun Şehir Hastanesi Kasım’da Açılıyor

Konuşmasında Samsun’daki sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, şehirdeki en önemli projelerden biri olan Samsun Şehir Hastanesi’nin Kasım ayında hizmete gireceğini müjdeledi.

Büyükşehir Ziyaretinde Sağlık Yatırımları Masaya Yatırıldı

Çay ocağı ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Bakan Memişoğlu, burada Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından karşılandı. Ziyarette kentteki sağlık yatırımları ve belediyenin bu alandaki çalışmaları değerlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun, sağlıkta bölgenin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda. Sayın Bakanımıza verdiği destek için teşekkür ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.