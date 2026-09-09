Düğün yapacak vatandaşlardan birikimlerini korumak isteyen küçük ve büyük yatırımcılara kadar herkes arama motorlarında "Gram altın bugün ne kadar, 9 Eylül çeyrek altın kaç TL, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasadan gelen son dakika rakamlarıyla konuya dair tüm merak edilenler...

Haftalık bazda dar bantta dalgalı bir seyir izleyen altın piyasasında gözler tamamen küresel gelişmelere çevrildi. ABD'den gelecek kritik enflasyon rakamları öncesinde ons altın ve döviz kurundaki seyir, serbest piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda sabahın erken saatlerinde tabelalar yeniden değişti. Birikimini altında tutan ya da yeni alım fırsatı kollayan vatandaşlar, günün ilk işlem saatlerinden itibaren "Altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu, gram altın yükseliyor mu?" sorularına cevap arıyor.

9 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü işlem gününde küresel piyasalarda ons altın 4 bin 377 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki bu seyir Kapalıçarşı tezgahlarına da anında yansıdı. 9 Eylül Çarşamba sabahında serbest piyasada gram altın 6 bin 824 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı ise 6 bin 825 lira seviyesinde belirlendi.

Yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen çeyrek altında da güncel rakamlar netleşti. Kapalıçarşı serbest piyasasında çeyrek altın alış fiyatı 11 bin 9 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11 bin 143 liraya ulaştı. Düğün sezonunun sürdüğü bu günlerde piyasadaki anlık değişimler kuyumculardaki hareketliliği canlı tutuyor.

CUMHURİYET ALTINI, YARIM VE TAM ALTIN KAPALIÇARŞI'DA KAÇ LİRA?

Geleneksel birikim aracı olarak görülen büyük boy altınlarda da yeni fiyatlar belli oldu. Serbest piyasada yarım altın alışta 22 bin 45 lira, satışta ise 22 bin 279 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Tam altın ve Cumhuriyet altınında ise fiyat hareketliliği şu şekilde gerçekleşti:

Tam Altın: Alış 43 bin 721 TL | Satış 44 bin 581 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 43 bin 887 TL | Satış 44 bin 416 TL

Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak küresel verilerin ardından fiyatlarda yeni bir kırılma olup olmayacağını merakla bekliyor.

14, 18 VE 22 AYAR BİLEZİK GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Kuyumcularda takı ve hediye amacıyla en fazla işlem gören ayar bazlı altınlarda da son tarife açıklandı. Özellikle düğün hazırlığı yapan ailelerin yakından izlediği 22 ayar bilezik gramı 6 bin 161 liradan alınıp 6 bin 217 liradan satılıyor.

İşlenmiş diğer hurda ve takılık altınlarda güncel durum şöyle:

14 Ayar Gram Altın: Alış 3 bin 708 TL | Satış 4 bin 920 TL

18 Ayar Gram Altın: Alış 4 bin 981 TL | Satış 4 bin 982 TL

22 Ayar Gram Altın: Alış 6 bin 170 TL | Satış 6 bin 387 TL Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 7 Eylül 2026 sabahına yatay pozitif başladı İçeriği Görüntüle

Piyasa uzmanları, ABD enflasyon verisinin açıklanacağı cuma gününe kadar sınırlı iniş ve çıkışların sürebileceğini ifade ediyor.