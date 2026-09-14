Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Çağla Boz'un cezası belli oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emek Emre ve Ünal Demir tutuklanırken, oyuncu Çağla Boz'a ise ev hapsi cezası verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınana şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir tutuklanırken, oyuncu Çağla Boz'a ise adli kontrol şartı ile ev hapsi cezası verildi.

Çağla Boz kimdir?

29 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Boz 27 yaşında. Oyunculuktan önce mankenlik yapan Boz, 5 Eylül 2019'da New York Fashion Week'de podyuma çıktı.

Güzel oyuncu; Kendi Düşen Ağlamaz, Kör Nokta, Can Borcu dizilerinde rol aldı. 27 yaşındaki Boz ayrıca; Korkma Ben Yanındayım, Kurtuluş Lisesi, Limit, Sınır, Aynasız Haluk, Amatör Hayat gibi projelerde yer aldı.

Magazin dünyasında sık sık konuşulan Çağla Boz'un kendisi gibi oyuncu Alina Boz ile akrabalık ilişkisinin bulunmadı biliniyor. Ayrıca genç oyuncunun şarkıcı Sefo ile sevgili olduğu iddia ediliyor.