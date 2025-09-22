Türk iş dünyasında adından sıkça söz ettiren Taner Sönmezer, son dönemde hem TSM Global’in CEO’su olarak sahip olduğu vizyoner bakış açısıyla hem de kurumsal alandaki köklü geçmişiyle merak ediliyor. Sönmezer’in ismi, özellikle Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesinde de yer aldığı için spor kamuoyunda da daha fazla gündeme geldi. TSM Global adlı uluslararası makineler ve endüstriyel ekipman distribütörü şirkette CEO ve kurucu ortak olarak önemli görev üstleniyor. 2011 yılından bu yana Fenerbahçe Kongresi’nde aktif biçimde yer alan Taner Sönmezer’in iş dünyasındaki başarı yolculuğu, genç profesyoneller için ilham kaynağı olmuş durumda.

Taner Sönmezer kimdir?

Taner Sönmezer, 1970 yılında Ankara’da doğdu. Henüz çocukluk yıllarında çalışma hayatına atıldı ve eğitimini de Ankara’da tamamladı. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde aldı. Sönmezer, iş dünyasında farklı sektörlerde tecrübe kazandı ve zaman içinde kurumsal yönetim, inovasyon ve stratejik büyüme gibi alanlarda çeşitli uluslararası firmalarla çalıştı. Onun adı, özellikle yönetim kurullarında ve büyük projelerde üst düzey sorumluluk almasıyla öne çıkıyor. Taner Sönmezer, Türkiye dışında da Japon iş makineleri üreticisi Sumitomo’nun distribütörlüğünü yürüten TSM Global’in CEO’su olarak endüstriyel teknoloji alanında aktif rol oynuyor.

Taner Sönmezer nereli?

Taner Sönmezer’in kökeni ve eğitim hayatı Ankara şehrine dayanıyor. İlk, orta ve lise eğitimini de Ankara’da tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra kariyerine İstanbul merkezli kurumsal projelerde devam etti ancak hem memleketi Ankara ile hem de Türkiye genelindeki profesyonel camia ile bağını koparmadı. Hem iş dünyası hem de spor kulübü yöneticiliğinde üstlendiği rollerle tanınan Sönmezer, son yıllarda Fenerbahçe yönetiminde de aktif olarak yer alıyor ve gençler tarafından takip edilen bir lider haline geldi