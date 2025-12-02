Fiyatlar, aracın hasar geçmişine göre sekiz basamakta hesaplanıyor. Birinci basamak en pahalı, sekizinci basamak ise en avantajlı grup olarak öne çıkıyor. Ocak ayından itibaren geçerli olan bu tarifeler, enflasyon ve hasar maliyetlerindeki artış nedeniyle yükseldi. Taksi sahipleri, poliçe yenileme döneminde bu rakamları dikkate alıyor.

Ticari Taksi Trafik Sigortası Fiyatları 2026 Ocak-Şubat-Mart

Ticari araçlar için zorunlu trafik sigortası, en yüksek risk grubunda yer alıyor. 2026 ilk çeyreğinde, sarı taksilerin primleri şöyle belirlendi. Birinci risk basamağında İstanbul 121 bin TL, Ankara 117 bin TL ve İzmir 114 bin TL ödeniyor. Bu seviyede, İzmir en düşük primi sunuyor.

Sekizinci risk basamağına inildiğinde fiyatlar önemli ölçüde düşüyor. İstanbul 20 bin TL, Ankara ve İzmir ise 19 bin TL civarında kalıyor. Bu fark, sürücünün hasarsız sürüş geçmişinden kaynaklanıyor. Poliçeler aylık olarak güncelleniyor, bu da esnafa esneklik sağlıyor.

Sigorta şirketleri, primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin tarifelerine göre uyguluyor. Taksi sahipleri, online platformlar üzerinden teklif alarak en uygun seçeneği bulabiliyor. Fiyatlardaki bu yapı, güvenli sürüşü teşvik ediyor.

İstanbul Ankara İzmir Sarı Taksi Trafik Sigortası Fiyatları

İstanbul'da sarı taksi sigortası, trafiğin yoğunluğu nedeniyle en yüksek seviyede. Birinci basamakta 121 bin TL'yi bulan prim, sekizinci basamakta 20 bin TL'ye geriliyor. Bu şehirde, yıllık hasar maliyetleri fiyatları yukarı çekiyor.

Ankara'da durum biraz daha ılımlı. Birinci basamak 117 bin TL, sekizinci basamak 19 bin TL olarak hesaplanıyor. Başkentteki taksi esnafı, bu rakamlarla bütçesini planlıyor. Fiyatlar, yerel trafik yoğunluğuna göre ayarlanıyor.

İzmir, üç şehir arasında en uygun primleri barındırıyor. Birinci basamakta 114 bin TL, sekizinci basamakta 19 bin TL ödeniyor. Ege şehrindeki taksiler, bu avantajla diğerlerine göre daha düşük maliyet taşıyor. En ucuz seçenek, İzmir'deki sekizinci basamak 19 bin TL olarak öne çıkıyor.

Ticari Taksi Sigortası En Ucuzu Hangisi

En ucuz ticari taksi trafik sigortası, İzmir'de sekizinci risk basamağında 19 bin TL ile mümkün görünüyor. Bu seviye, hasarsız 7 yıl sürüş geçmişine sahip araçlar için geçerli. Ankara da aynı rakamı sunuyor, ancak İzmir trafiği daha az hasarlı profillere hitap ediyor.

Birinci basamakta bile İzmir 114 bin TL ile en düşük primi koruyor. İstanbul'un 121 bin TL'si, en pahalı seçenek olarak kalıyor. Esnaf, risk basamağını düşürmek için güvenli sürüşe odaklanıyor.

Sigorta uzmanları, teklif karşılaştırmasını öneriyor. Bu sayede, ek indirimlerle primler daha da azalabiliyor. 2026 ilk çeyreği için bu fiyatlar, taksi sektörünün maliyetlerini belirleyecek.