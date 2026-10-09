Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik süreçte yeni bir safhaya geçildi. Mali hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde, fon piyasalarında 100 milyon liranın üzerinde gelir elde eden 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplamda 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi.

Soruşturmanın detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, SABAH Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve tespiti yapılan tutarların iadesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

214 kişi ve kurumun gelir grafiği çıkarıldı

Başsavcılık dosyasına giren inceleme raporlarına göre, 100 milyon liralık kritik eşiği aşan 141 bireysel yatırımcının toplam kazancı 100 milyar 676 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İncelenen 73 kurum ve şirketin ise aynı fonlar üzerinden 86 milyar 977 milyon lira gelir sağladığı tespit edildi.

İncelemeye konu olan üç ayrı fon grubunda öne çıkan rakamlar şöyle şekillendi:

Tera Fonları: 102 kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 kurum ise 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladı.

Pusula Fonları: 19 kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 kurum ise 10 milyar TL kar elde etti.

Hedef Fonları: 20 kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 kurum ise 14 milyar 900 milyon TL gelir elde etti.

TMSF tebliğ yapmaya başladı

Soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı saptanan 214 isim ve kuruma ait liste, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iletildi. TMSF, listedeki taraflara resmi bildirim göndererek elde edilen tutarların gönüllü iade hesaplarına yatırılmasını talep etmeye başladı. Toplanan tutarların, süreçten zarar gören mağdurların kayıplarını telafi etmek amacıyla oluşturulan fon hesabına aktarılacağı bildirildi.

İçeriden bilgi şüphesi...

Soruşturmanın odağında, işlem zamanlamaları yer alıyor. Yapılan teknik analizler ve veri incelemelerinde, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde yoğunlaşan fon satışları mercek altına alındı. Söz konusu tarihlerde satış yapan isimlerin, kurum içerisinden bilgi alarak veya erken haberdar olarak fon çıkışı gerçekleştirdikleri saptandı.

Soruşturmanın, tespiti yapılan bu usulsüz satışlar ve içeriden bilgi paylaşımı iddiaları doğrultusunda derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.

