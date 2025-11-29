Netflix'in ikonik dizisi Stranger Things, beşinci ve son sezonuyla hayranlarını ekran başına kilitledi. 1980'lerin nostaljik havasını bilim kurgu ve korku unsurlarıyla harmanlayan yapım, Hawkins kasabasındaki gizemli olaylarla izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. İlk dört bölümün 27 Kasım 2025'te yayınlanmasının ardından, kalan bölümler için merak dorukta.

Dizi, toplam sekiz bölümden oluşan final sezonunu üç ayrı kısımda sunarak heyecanı yıl sonuna yaydı. Eleven, Mike, Dustin ve arkadaşlarının Vecna'ya karşı son mücadelesi, izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Yayın stratejisiyle platform rekorlar kıran Stranger Things, yeni yılın ilk gününe kadar bekletme taktiğiyle konuşuluyor.

Stranger Things 5. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi

Final sezonunun ikinci kısmı, 5, 6 ve 7. bölümleri kapsıyor. Bu bölümler, 26 Aralık 2025'te Netflix'te erişime açılacak. Türkiye'de izleyiciler, Türkiye saatiyle sabah 04.00 civarında bölümleri izleyebilecek. Bu tarih, Noel tatilinin hemen sonrasına denk gelerek ailece izleme fırsatı sunuyor.

Stranger Things Final Bölümü Ne Zaman?

Dizinin büyük finali olan 8. bölüm, 1 Ocak 2026'da yayınlanacak. Yeni yılın ilk günü özel bir etkinlik olarak planlanan bu bölüm, Hawkins'ın kaderini belirleyecek. İzleyiciler, sabah saatlerinde platforma bağlanarak hikayenin sonunu öğrenebilecek. Bu strateji, sezonun etkisini uzatarak sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.

Yayın Takvimi ve Saat Detayları

Stranger Things 5. sezonun tam takvimi şöyle: 1-4. bölümler 27 Kasım 2025'te (zaten yayınlandı), 5-7. bölümler 26 Aralık 2025'te ve 8. bölüm 1 Ocak 2026'da. Tüm bölümler Türkiye saatiyle 04.00'te platformda yerini alacak. Bu yaklaşım, Netflix'in diğer hit dizilerinden farklı bir deneyim sunuyor ve hayran kitlesini motive ediyor.

Dizi, Duffer Kardeşler'in yaratımıyla milyonları peşinden sürükledi. Upside Down dünyasının sırları, karakter gelişimleri ve sürprizlerle dolu final sezonu, 2025'in en çok beklenen yapımlarından biri haline geldi. Hayranlar, sosyal medyada teorilerini paylaşmaya devam ederken, yayın tarihleri netleşti.