Olay, 11 Şubat Çarşamba günü Şeyhsinan Mahallesi’nde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen ve 18 yaşından küçük oldukları değerlendirilen iki şüpheli, iş yerine girerek Fatma Kapalıgöz’e kasanın yerini sordu ve para talep etti.

Kapalıgöz’ün taleplerini reddetmesi üzerine şüpheliler ısrarını sürdürdü. Korku ve panik yaşayan Kapalıgöz, şüphelilerden birini tokatlayarak dükkândan çıkardı.

Oğlu şüpheliyi eczanede yakaladı

Olayın ardından dükkana gelen Kapalıgöz’ün oğlu Musa Baykara, annesinin tarif ettiği yönde kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Sokağın başındaki bir eczaneden gelen sesler üzerine içeri giren Baykara, aynı kişilerin burada da para istemeye çalıştığını fark etti.

Şüphelilerden biri kaçarken, diğerini yakalayan Baykara durumu polise bildirerek şahsı teslim etti. Polis ekipleri kısa sürede kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

“Tokat vurup dışarı attım”

Olay anını anlatan Fatma Kapalıgöz, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: “İçeri girdiklerinde donup kaldım. ‘Parayı çıkar’ dediler, ‘üzerimde para yok’ dedim.

Kasa sordular, olmadığını söyledim. Kapıya doğru yöneldim. Siyah giyineni dışarı çıktı, beyazlı olana bir tokat attım ve dışarı attım.”

Kapalıgöz, o an büyük korku yaşadığını belirterek şüphelilerin üzerinde silah veya bıçak olup olmadığını bilmediği için hayatından endişe ettiğini söyledi.

“Eczaneyi soymaya çalışırken yakaladım”

Musa Baykara ise şüphelileri ilk gördüğünde soğuk hava nedeniyle kar maskesi taktıklarını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Annemi koşarak gelirken gördüm. Soygun girişimini söyleyince peşlerinden gittim. Eczaneden sesler gelince içeri baktım, orayı da soymaya çalışıyorlardı. Beyazlı kaçtı, siyahlıyı çıkarken yakaladım ve polise teslim ettik.”

Şüpheliler adli kontrolle serbest

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.