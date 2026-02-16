Son Mühür - CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, emeklilerin ekonomik şartlardan en fazla etkilenen kesimler arasında yer aldığını vurgulayarak, bayram ikramiyelerinin güncel ekonomik göstergelere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Şevkin’in Meclis’e sunduğu teklifte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 18’inci maddesinde değişiklik yapılması planlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin, ödemenin yapıldığı yılda geçerli olan net asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanması amaçlanıyor.

'Enflasyon' vurgusu

Müzeyyen Şevkin, “Düzenleme ile ikramiyenin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi ve emeklilere adil, güncel ve öngörülebilir bir gelir desteği sağlanmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Şevkin, bayram ikramiyelerinin yıllar içinde enflasyon karşısında ciddi oranda değer kaybettiğine dikkat çekti. Artan yaşam maliyetlerinin emekliler üzerindeki ekonomik yükü büyüttüğünü belirten Şevkin, teklifin yasalaşması halinde ikramiyelerin enflasyon ve asgari ücretteki değişimlere paralel biçimde artırılarak korunacağını dile getirdi.