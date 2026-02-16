Marmara Denizi’nde olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmeler sürerken, Osman Bektaş stres birikiminin Orta Marmara Sırtı çevresinde yoğunlaştığını belirterek, beklenen sarsıntının büyüklüğüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Orta Marmara Sırtı’na dikkat çekti

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremine ilişkin yeni değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bektaş, “Jeofizik beklenen İstanbul depremini açıklıyor” ifadelerini kullanarak, Marmara Denizi’nde stres birikiminin en elverişli olduğu bölgenin Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru arasında yer alan Orta Marmara Sırtı olduğunu vurguladı.

Beklenen deprem büyüklüğüne ilişkin değerlendirme

Avcılar açıklarında meydana gelmesi öngörülen olası depremin büyüklüğüne ilişkin değerlendirmede bulunan Bektaş, bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti. Orta Marmara Çukurluğu ile Çınarcık Çukuru arasında kabuk yapısının benzer özellikler taşıdığını belirten Bektaş, bu alanlarda sıcak, ince ve akışkanlarca doygun zayıf kabuk yapısının bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu jeolojik özelliklerin geçmiş depremlerle benzerlik gösterdiğini aktaran Bektaş, 2019 ve 2025 yıllarında meydana gelen 5,8 ve 6,2 büyüklüğündeki sarsıntıları hatırlatarak, bölgede beklenen olası depremin büyüklüğünün de önceki depremlerle benzer seviyede olabileceğini kaydetti.

“M6,2–6,3 büyüklüğünde olabilir”

Kabuk yapısının özellikleri nedeniyle bölgede oluşabilecek depremin büyüklüğüne ilişkin öngörüsünü paylaşan Bektaş, olası İstanbul depreminin yaklaşık 6,2–6,3 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Bektaş, stres birikiminin Orta Marmara Sırtı çevresinde yoğunlaştığını belirterek, jeofizik verilerin bu yöndeki değerlendirmeleri desteklediğini bildirdi.