Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, taksimetrelerle entegre çalışan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların taksilerde kullanımı zorunlu hale getirildi. 1 Eylül’e kadar tüm araçlara takılması gereken cihazlarla ilgili konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, uygulamanın taksici esnafı için ağır bir mali yük oluşturduğunu ifade etti.

“Bu yük taşınamaz”

Yeni düzenlemenin esnafı zor durumda bırakacağını dile getiren Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Üzerimize taşıyabileceğimiz bir yük yüklenmesini istiyoruz. Aksi takdirde kontaklar kapanır, tekerler dönmez ve esnaf evine ekmek götüremez hale gelir. Bu şartlar altında esnafın ayakta kalması mümkün değil.”

“Vergi hasılata göre alınsın”

Taksici esnafının vergilendirme sisteminde değişiklik beklentisi içinde olduğunu vurgulayan Özkan, çözüm önerisini şöyle dile getirdi: “Taksici esnafı olarak, özel halk otobüsleri ve İZTAŞIT gibi modellerde uygulanan hasılata dayalı vergi sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Ancak bu şekilde adil bir vergilendirme ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlanabilir.”