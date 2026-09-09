Son Mühür- 5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin sonucunda 22 oy alarak CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya koltuğa oturmuştu. AK Parti grubunun bazı oy pusulalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Üsküdar’da kartlar yeniden dağıtıldı.

Yargı süreci ve toplantı yetersizliği

AK Parti grubunun Meclis Divanı'na dilekçe vermesi ve adli makamlara suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası tekrarlanması gereken başkan vekilliği seçimi için Meclis toplandı. Ancak yapılan yoklamada yeterli çoğunluk sağlanamadığı için sandık kurulamadı.

Dündar Ziya Gültekin Üsküdar'ın yeni Başkan Vekili oldu

Dün gerçekeleşen seçimde ise AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, 42 üyenin oy kullandığı son turda 23 oya ulaşarak Üsküdar Belediyesi'nin yeni Başkan Vekili seçildi.

İlk turda Gültekin 21, Çetinkaya 19 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Gültekin oyunu 22’ye çıkararak rakip bloktan ilk firesini aldı. Üçüncü turda ise CHP/Yeni Parti kanadından Cumhur İttifakı adayına kayan oy sayısı 2’ye yükseldi ve tablo 23’e 19 olarak netleşti. CHP/Yeni Parti grubundaki kaymaları koruyan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, 23 oya ulaşarak Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkan vekili seçildi.

Ahmet Mahmut Ünlü'den dikkat çeken çıkış!

Seçimden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de benzer bir siyasi değişim temennisinde bulundu. Üsküdar'ın yeni yönetiminin kendilerini sevince boğduğunu belirten Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar'ın Ak Parti'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti. Allâh-u Teâlâ İstanbul'umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin. İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!"