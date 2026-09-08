Son Mühür- Kağıthane'de 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sularında yaşanan olayda, 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, yedek anahtarla eve girmişti.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti

Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde bulan Esmergül'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın vefat ettiği tespit edilmişti. Lenf kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen oyuncunun kesin ölüm sebebi otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

Sanat dünyasını yasa boğan veda

Acı haberin ardından Serhat Kılıç için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılmıştı. Tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı veda töreninde gözyaşları sel olmuştu.

Meslektaşları ve sevenleri usta oyuncuya son görevlerini yerine getirmek için sahnede bir arada toplanmışlardı.

Cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Harbiye'deki törenin sonrasında Kılıç'ın naaşı, defnedilmek için Ankara'ya nakledildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Kılınan namazın ardından 51 yaşındaki oyuncunun naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.