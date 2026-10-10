Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla, İller Bankası Anonim Şirketi’nin sermayesi 250 milyar Türk lirasına çıkarıldı. Karar, 10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar 6107 sayılı Kanun’a dayandırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan 11856 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda, İller Bankası Anonim Şirketi’nin sermayesinin 250 milyar Türk lirasına çıkarılmasına ilişkin hüküm yer aldı. Düzenlemenin hukuki dayanağı olarak 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi gösterildi.

9 Ekim 2026 tarihini taşıyan kararda, sermayenin önceki miktarına veya artışın hangi gerekçeyle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıca bir açıklama bulunmadı. Kararla birlikte İller Bankası’nın sermayesine ilişkin yeni tutar resmî olarak belirlenmiş oldu.

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında yürürlüğe girdi.