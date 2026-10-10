Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 8 Ekim 2026 tarihli toplantısında elektrik piyasasında avans ödemelerine ilişkin yeni bir karar aldı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin sürmesi nedeniyle alınan karar, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 140’ıncı maddesine dayandırıldı.

Kurulun 14938 sayılı kararıyla, belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren bazı tedarik şirketleri ve organize sanayi bölgelerinin ilişkili olduğu şirketlerin elektrik satışlarına ilişkin avans ödemeleri için erteleme uygulanması kararlaştırıldı. Düzenlemenin 31 Aralık 2027’ye kadar geçerli olması hükme bağlandı.

Dört elektrik dağıtım bölgesi kapsamda

Kararda Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren belirli şirketler kapsama alındı.

Bu bölgelerdeki görevli tedarik şirketlerinin, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ilgili kategoriler kapsamındaki faaliyetleri düzenleme içinde yer aldı.

Ayrıca organize sanayi bölgelerinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tedarik şirketlerinin, ilgili organize sanayi bölgesinin sınırları içinde gerçekleştirdiği elektrik satışları da karar kapsamına dahil edildi.

Avans ödemeleri fatura son ödeme tarihine kadar ertelenecek

EPDK kararına göre, kapsama giren faaliyetler nedeniyle ödenmesi gereken ve Yönetmeliğin 132/C maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan tutarlar, ilgili fatura döneminin son ödeme tarihine kadar ertelenecek.

Erteleme süresince piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak. Böylece kararda belirtilen şirketlerin avans ödeme yükümlülükleri bakımından belirli bir süre esneklik sağlanacak.

Karar 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 8 Ekim 2026 tarihli ve 14938 sayılı kararı, 6 Şubat depremlerinin devam eden etkileri gerekçe gösterilerek alındı. Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Karar, elektrik faturalarının tüm tüketiciler için ertelenmesi anlamına gelmiyor; belirlenen dağıtım bölgelerindeki ilgili tedarik şirketleri ve elektrik satışları için avans ödeme süreçlerini düzenliyor.