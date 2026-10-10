Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’nin 10 Ekim 2026 tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı yönetmeliğiyle sosyal ağ sağlayıcılarının çocuklara yönelik hizmet sunma esasları yeniden belirlendi. “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik” kapsamında sosyal medya platformlarına yaş doğrulama, çocuklara özel hizmet sunma ve ebeveyn kontrol araçları oluşturma yükümlülükleri getirildi.

Türkiye’den erişilebilen yerli ve yabancı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsayan düzenleme, 15 yaşından küçük çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişimini engellemeyi ve 15 yaşını doldurmuş çocukların çevrim içi ortamlarda daha güvenli şekilde bulunmasını amaçlıyor. Yönetmelikle ayrıca yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması ve kullanılan yöntemlerin güvenilir olması şartı getirildi.

15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunulmayacak

Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu yaş grubuna yönelik hesap açılış talepleri reddedilecek. 15 yaşını doldurduğu doğrulanan çocuklara sunulacak hizmetlerde ise fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin korunması esas alınacak.

Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmetlerin, yetişkin kullanıcıların hizmetlerinden farklı özellikler taşıması gerekecek. Platformların çocukların yüksek yararını gözetmesi, zararlı içeriklere maruz kalma riskini azaltması ve yaş gruplarına uygun güvenlik önlemleri uygulaması zorunlu olacak.

Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak

Düzenlemede yaş tespitinin nasıl gerçekleştirileceği de açıklandı. Buna göre yaş doğrulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan yaş doğrulama belirteci aracılığıyla yapılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların hesap oluşturma aşamasında yaşlarını bu belge üzerinden doğrulamak zorunda olacak.

Yaş doğrulama belirteci, kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı veya 18 yaşını doldurup doldurmadığı bilgisini içerecek. Kullanıcının yaşıyla ilgili bu bilgilerin dışında başka kişisel veriler ve bilgiler belirteçte yer almayacak. Ayrıca kullanıcının kimliğini veya kişisel bilgilerini üçüncü kişiler tarafından belirlenebilir hale getiren verilerin bulunmasına izin verilmeyecek.

Yaş doğrulama işlemlerinde kişisel verilerin korunması temel ilke olarak belirlendi. Kullanılacak sistemlerin teknik açıdan güvenilir olması, farklı kullanıcılar bakımından tutarlı sonuçlar üretmesi ve manipülasyon girişimlerine karşı dayanıklı olması gerekecek.

Sosyal ağ sağlayıcısı, yaş doğrulaması tamamlandıktan sonra hesabın kullanılan yaş aralığına aykırı biçimde işletildiğine ilişkin makul şüphe oluşması halinde hesabı askıya alabilecek. Bu durumda hesabın yeniden kullanılabilmesi için yaş doğrulamasının tekrar yapılması istenecek.

Çocuk hesapları gizli olacak

Yönetmelik, 15 yaşını doldurmuş çocuklara sunulacak ayrıştırılmış hizmetlerde kapsamlı güvenlik önlemleri öngörüyor. Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak ve hesap ayarları üzerinden herkese açık hale getirilemeyecek. Çocuğun takip ettiği ve kendisini takip eden hesap bilgileri de hesap sahibi dışındaki kullanıcılara gösterilmeyecek.

Çocuklara ait hesaplara yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar mesaj gönderebilecek. Mesajlarda karşı tarafın mesajı görüp görmediğini belirten bilgiye yer verilmeyecek. Böylece çocukların istenmeyen iletişimlere ve çevrim içi baskıya maruz kalma riskinin azaltılması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları, çocuk hesaplarının cihazdaki telefon rehberleri, kişi listeleri ve benzeri iletişim bilgileriyle üçüncü taraflara ait verileri izinsiz biçimde bir araya getirmesini engelleyecek teknik önlemler almakla yükümlü olacak. Çocuğa ait hesap bilgilerinin başka hesaplarla eşleştirilerek çocuk hakkında bilgi elde edilmesine de izin verilmeyecek.

Çocuk kullanıcıların profil fotoğrafı, paylaşımları ve görsellerinin başkaları tarafından ekran görüntüsü alınmasını önlemeye yönelik teknik tedbirler de uygulanacak. Ayrıca çocuk hesaplarında canlı yayın özelliği bulunamayacak.

Otomatik içerik akışı ve kişiselleştirilmiş reklam sınırlandırılacak

Yönetmelikle çocuklara sunulan içeriklerin tasarımına da sınırlamalar getirildi. Çocuk hesaplarında görsel içeriklerin kaydırma, dokunma veya benzeri kullanıcı hareketleriyle ya da otomatik biçimde peş peşe sunulmasını sağlayan arayüz ve tasarımlara izin verilmeyecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, çocukların davranışlarına göre profil oluşturulmasına ve kişiselleştirilmiş ticari reklamlara konu edilmesine izin veremeyecek. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltmak amacıyla içerik filtreleme ve öneri sistemi ayarlarının uygulanması da zorunlu olacak.

Düzenlemede, çocuklara bağımlılık geliştirme etkisi oluşturabilecek hizmetlerin sunulamayacağı da hükme bağlandı. Platformların, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerini koruyacak ve yaşlarına uygun bir kullanım deneyimi sağlayacak güvenlik tedbirlerini hayata geçirmesi gerekecek.

Ebeveynlere hesap ve kullanım süresi kontrolü

Yönetmelik, ebeveyn kontrol araçlarının sosyal ağ sağlayıcıları tarafından sunulmasını da zorunlu tutuyor. Anne, baba veya çocuk hakkında karar verme yetkisine sahip yasal temsilciler, bu araçlarla çocukların hesap ve gizlilik ayarlarını kontrol edebilecek.

Ebeveyn kontrol araçları; ücretli üyelik, satın alma ve kiralama gibi işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi tutulmasını, kullanım süresinin izlenmesini ve sınırlandırılmasını kapsayacak. Konum paylaşımına ilişkin ayarların ebeveynler tarafından belirlenmesi de bu araçların işlevleri arasında yer alacak.

Kontrol araçlarının Türkçe dil seçeneği sunması, kolay bulunabilir ve kullanılabilir olması gerekecek. Ebeveynlerin yaptığı değişikliklerin çocuk tarafından bilgisi dışında devre dışı bırakılmasını önleyecek güvenlik tedbirleri alınacak. Bununla birlikte, ebeveyn kontrolünün çocuğun mahremiyetini gereksiz biçimde ortadan kaldırmaması; gözetimden çok iletişim, öğrenme ve güçlendirme anlayışına dayanması öngörülüyor.

Başvuru ve itiraz mekanizması kurulacak

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaş doğrulama işlemleri sonucunda hesabın askıya alınması, kapatılması veya ayrıştırılmış hizmetler kapsamında alınan tedbirlere karşı başvuruların yapılabilmesi için Türkçe, ücretsiz ve erişilebilir bir başvuru ve itiraz mekanizması oluşturacak.

Başvurular yalnızca tamamen otomatik sistemlerle değerlendirilemeyecek; anlamlı bir inceleme yapılması gerekecek. İtiraz sonuçlanıncaya kadar hesaba ait içerik ve kişisel veriler silinemeyecek. Platformlar, başvuru ve itiraz sayılarını, kabul oranlarını ve sonuçlandırma sürelerini yıllık olarak Başkanlığa bildirecek ve kendi internet sitelerinde yayımlayacak.

Yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıları hakkında 5651 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uygulanacak. Siber Güvenlik Başkanlığı, yaş doğrulama belirtecinin teknik yapısını ve kullanılmasına ilişkin usulleri belirleme yetkisine sahip olacak.

Mevcut hesaplar için son tarih 31 Mart 2027

Yönetmeliğin geçici maddesiyle, düzenleme yürürlüğe girmeden önce açılmış ve yaş doğrulama belirteciyle doğrulanmamış hesaplar için geçiş süreci de belirlendi. Sosyal ağ sağlayıcılarının bu hesaplar için 31 Mart 2027’ye kadar en az bir kez yaş doğrulaması yapması gerekecek.

Doğrulama sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların mevcut hesapları kapatılacak. 15 yaşını doldurduğu belirlenen çocukların hesapları ise çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet esaslarına tabi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.