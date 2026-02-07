Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü bu yıl emek ve dayanışma temasıyla kutluyor.

İlçe genelinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında hem el emeği ürünler vatandaşlarla buluşacak hem de aşk şarkıları Konak sokaklarında yankılanacak.

El emeği kermesi Alsancak’ta kuruluyor

Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında 9-14 Şubat tarihleri arasında Alsancak Dominik Caddesi’nde Sevgililer Günü El Emeği Kermesi kurulacak.

Konaklı kadınların ürettiği el emeği ürünler, sevdiklerine anlamlı ve özel hediyeler almak isteyenler için stantlarda yerini alacak.

Kermes, her gün 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kermeste konserler ve sahne etkinlikleri de yer alacak

El emeğini sevgiyle buluşturan kermes yalnızca alışverişle sınırlı kalmayacak. Cadde üzerine kurulacak sahnede konserler, gösteriler ve çeşitli etkinlikler gün boyu ziyaretçilerle buluşacak. Sevgililer Günü’nün coşkusu Alsancak’ta günler boyunca hissedilecek.

Aşk şarkıları Nazım Hikmet Sahnesi’nde söylenecek

Konak Belediyesi’nin Sevgililer Günü programı kapsamında 10 Şubat Salı akşamı özel bir konser de düzenlenecek.

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde, Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne alacak.

Şef Deniz Aygün Araal yönetiminde gerçekleşecek konserde, aşka ve sevgiye dair en güzel Türk sanat müziği eserleri seslendirilecek. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Etkinlik takvimi

Sevgililer Günü El Emeği Kermesi

Tarih: 9 – 14 Şubat

Saat: 11.00 – 21.00

Yer: Alsancak Dominik Caddesi (Gazi Ortaokulu yanı)

Sevgililer Günü Konseri

Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu

Şef: Deniz Aygün Araal

Tarih: 10 Şubat Salı

Saat: 20.00

Yer: Güzelyalı Kültür Merkezi – Nazım Hikmet Sahnesi