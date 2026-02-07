Son Mühür/ Osman Günden- Çiğli Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin yıl dönümünde, deprem gerçeğine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla deprem forumu düzenledi.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, afetlere hazırlık ve risk azaltma konuları bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Deprem forumunda bilimsel değerlendirmeler paylaşıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in katılımıyla düzenlenen forumda, Türkiye’nin deprem riski ve alınması gereken önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Program öncesinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Forumun sonunda Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Prof. Dr. Sözbilir’e plaket takdim etti.

Başkan Yıldız: “Depreme dayanıklı kentler inşa etmek asli görevimizdir”

Forumun açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, depreme karşı dirençli kentlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Yıldız, “Bir belediye başkanının çöp, yol ve asfalt hizmetleri ne kadar asli göreviyse, depreme dayanıklı bir kent inşa etmek de o kadar önemlidir” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir planlama süreci yürüttüklerini ifade eden Yıldız, “Yaklaşık 18 ayda 14 milyon metrekarelik alanda planlama çalışması yaptık.

Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Bilimden uzaklaşırsak bunun bedelini ağır öderiz” ifadelerini kullandı. Başkan Yıldız, 6 Şubat’ta hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı ve yerel ile merkezi yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Sözbilir: “6 Şubat depremleri dünyanın en büyük depremleri arasında”

Forumda kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin bilimsel açıdan taşıdığı öneme değindi. Sözbilir, “Bu deprem, dünyada ‘süper döngü depremi’ olarak tanımlanan çok büyük depremlerden biridir.

Yaklaşık 550 kilometrelik fay hattı kırıldı. Ortaya çıkan enerji, demiri ve çeliği bile bükebilecek büyüklüktedir” dedi.

Depremlerin Türkiye ekonomisine maliyeti 236 milyar dolar

Son 25 yılda yaşanan depremlerin Türkiye ekonomisine yaklaşık 236 milyar ABD doları zarar verdiğini belirten Sözbilir, deprem yönetmeliğinin bu yıl yeniden güncelleneceğini açıkladı.

İzmir için yaklaşık 200 eylem planı bulunduğunu aktaran Sözbilir, mevcut yapı stokunun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

İzmir ve Çiğli için dikkat çeken tespitler

İzmir’de yapı stokunun yaklaşık yüzde 50’sinin eski deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini, yüzde 30’unun ise ruhsatsız ve kaçak yapılardan oluştuğunu söyleyen Sözbilir, kentsel dönüşümün zorunlu olduğunu ifade etti.

Çiğli ilçesi özelinde değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, ilçede doğrudan diri fay hattı bulunmadığını, en yakın aktif fayın Menemen Fayı olduğunu belirtti.

Çiğli’nin zemin yapısının İzmir’in birçok bölgesine göre daha iyi durumda olduğunu ve 1999 öncesi yapı oranının yüzde 20 seviyelerinde olmasının önemli bir avantaj sağladığını vurguladı.

“Asıl hedefimiz zarar azaltma olmalı”

Türkiye’de özellikle 1975–1999 yılları arasında jeolojik etüt yapılmadan inşa edilen yapıların büyük risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, afet yönetiminde en önemli unsurun deprem öncesinde alınacak önlemler olduğunu söyledi.

Sözbilir, “Enkazdan kurtarma konusunda belirli bir deneyime sahibiz ancak asıl iyi olmamız gereken konu, zarar azaltma ve afet gerçekleşmeden önce önlem almaktır” dedi.

Ayda Bebek Afet Enstitüsü kuruluyor

İzmir Deprem Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Sözbilir, afetlere karşı daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla bir afet enstitüsü kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Enstitüye, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde 92 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda Bebeğin adının verileceği belirtildi.

“Deprem konutları hayati öneme sahip”

Deprem konutlarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yalnızca kentsel dönüşümün yeterli olmadığını ifade etti.

Deprem riski bulunan bölgelerde güvenli ve sağlam konutların inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Sözbilir, çürük binalarda yaşayan vatandaşların bu konutlara taşınmasının can kayıplarını önlemede büyük rol oynayacağını söyledi.