Banyo veya lavabodan gelen keskin gider kokusu çoğu evde doğrudan kirli borularla ilişkilendirilir. Bu nedenle ilk olarak sirke, karbonat veya çeşitli temizlik ürünlerine başvurulur. Fakat kokunun kaynağı bazen borudaki kir değil, gider sistemindeki suyun azalmasıdır.

Lavabo ve giderlerde bulunan kıvrımlı sifon bölümünde kalan su, kanalizasyon gazıyla ev arasında doğal bir engel oluşturur. Gider uzun süre kullanılmadığında bu su zamanla buharlaşır. Su seviyesi düştüğünde ise kötü koku içeriye ulaşır.

Sirke ve karbonat her kokuyu çözmüyor

Karbonat ve sirke borulardaki bazı sabun ve yağ kalıntılarının temizlenmesinde kullanılır. Ancak sifondaki su kurumuşsa bu işlem gaz geçişini durdurmaz.

Bu durumda öncelikle giderdeki su bariyerinin yeniden oluşturulması gerekir.

Önce su ardından az miktarda yağ

Uygulamada kokunun geldiği lavabo, duş veya yer süzgecine 1-2 litre ılık su dökülür. Böylece sifonun yeniden suyla dolması sağlanır.

Ardından yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yemek yağı gidere eklenir. Sudan daha hafif olan yağ yüzeyde ince bir tabaka oluşturur. Bu tabaka suyun hızlı şekilde buharlaşmasını yavaşlatır.

Özellikle az kullanılan giderlerde işe yarar

Yöntem daha çok uzun süre kullanılmayan konuk banyosu, ikinci tuvalet veya yer süzgeçlerinde uygulanır. Buradaki amaç gideri yağla temizlemek değil, sifondaki suyun daha uzun süre korunmasını sağlamaktır.

Kötü koku su eklenmesine rağmen kısa sürede geri dönüyorsa sorun yalnızca kuruyan sifondan kaynaklanmayabilir. Bu durumda gider ve tesisatın ayrıca kontrol edilmesi gerekir.