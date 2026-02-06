Elektrik faturalarının artmasıyla birlikte birçok hane bulaşık makinesini gece saatlerinde çalıştırmayı tercih ediyor. Tasarruf amacıyla yapılan bu uygulamanın etkisi ise kullanılan elektrik tarifesine göre değişiyor. Uzmanlar, her abonenin gece çalıştırarak kazanç sağlayamadığını vurguluyor..

Üç zamanlı tarifede sınırlı kazanç sağlanıyor

Elektrikte üç zamanlı tarife kullanan aboneler için gece saatleri daha düşük birim fiyat sunuyor. Gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında elektrik fiyatı düşüyor. Ancak tek zamanlı tarifede makinenin hangi saatte çalıştırıldığının faturaya herhangi bir etkisi bulunmuyor.

Standart bir bulaşık makinesinin tek yıkamada ortalama 1 kWh enerji tükettiği belirtiliyor. Gündüz saatlerinde birim fiyat yaklaşık 2,5 ile 3 Tl arasında değişirken gece saatlerinde 1,3 ile 1,5 TL seviyesine iniyor. Bu fark, yıkama başına yaklaşık 1,5 TL kazanç anlamına geliyor. Haftada dört kez makine çalıştıran bir hanenin yıllık tasarrufu ise yaklaşık 300 TL seviyesinde kalıyor..

Eco modu süreyi uzatıyor ama tüketimi azaltıyor

Birçok kullanıcı uzun sürdüğü için Eco modundan uzak duruyor. Ancak makinenin enerjisinin büyük bölümü suyu ısıtmak için harcanıyor. Eco modu suyu yaklaşık 50 derecede tutarken hızlı programlar 60 ila 70 dereceye çıkıyor. Daha düşük sıcaklık sayesinde Eco modunda ortalama yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor. Aynı zamanda yılda yaklaşık 1.700 litre su tasarrufu elde ediliyor. Uzmanlar, sürenin uzun olmasının daha fazla elektrik tüketildiği anlamına gelmediğini belirtiyor.

Sürekli düşük ısı kullanımı makineyi olumsuz etkileyebiliyor

Servis teknisyenlerine göre makinenin sürekli düşük sıcaklıkta çalıştırılması borularda yağ birikmesine ve kötü kokulara yol açabiliyor. Bu nedenle haftada en az bir kez makinenin boş ya da çok kirli bulaşıklarla 60 ila 70 derece programda çalıştırılması öneriliyor.. Bu yöntem makinenin ömrünü uzatıyor ve olası arızaların önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Uzmanlarn aktardığı bilgilere göre gece çalıştırmak sadece üç zamanlı tarifede sınırlı bir kazanç sunuyor. Asıl tasarrufun doğru program seçimiyle elde edildiği vurgulanıyor. Elektrik tarifesi ve kullanım alışkanlıklarının bilinmesi, hem enerji tüketimini azaltıyor hem de uzun vadede makine performansını korumaya yardımcı oluyor. Böylece kullanıcı gereksiz enerji harcamaktan kurtuluyor ve faturada beklenen düşüşü daha kolay elde edebiliyor..