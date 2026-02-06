Acı haberi İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal sosyal medya hesabından duyurdu. Mandal paylaşımında, "Polimer Bilim ve Teknolojisi programı yüksek lisans öğrencimiz Sezer Enes Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Ailemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sezer Enes Acar kimdir?

Sezer Enes Acar, 2023 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden mezun oldu. Lisans döneminde hazırladığı "Biyo-tabanlı deri üretimi: Hammaddeden nihai ürüne" başlıklı bitirme tezi akademik çevrelerde büyük ilgi gördü.

Eğitim hayatına ara vermeden devam eden Acar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarını sürdürüyordu. Polimer bilimi, sürdürülebilir materyaller ve biyoteknoloji alanlarında yürüttüğü projelerle geleceğin parlak bilim insanları arasında gösteriliyordu.

Genç araştırmacı aynı zamanda Yetkin Gençler (YetGen) topluluğunun aktif üyelerindendi. 2021 yılında YetGen Liderleri arasında yer alan Acar, gönüllülük faaliyetleriyle de tanınıyordu.

Sezer Enes Acar neden öldü?

Genç bilim insanının vefat nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Ani ölümün ardından kamuoyunda merak uyandıran bu soru şimdilik yanıtsız kaldı.

Cenaze töreni bugün yapıldı

Sezer Enes Acar'ın cenazesi 6 Şubat 2026 Cuma günü Maltepe Mimar Sinan Camii'nde kılınan cuma namazının ardından toprağa verildi. Törene ailesi, arkadaşları ve akademik çevreden çok sayıda kişi katıldı.

Vefat haberi, YetGen ailesi tarafından da paylaşıldı. Topluluk, kaybın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Genç araştırmacının kaybı başta İTÜ Polimer Bilim ve Teknolojisi Programı olmak üzere üniversite genelinde büyük bir hüzünle karşılandı. Pek çok akademisyen ve öğrenci taziye mesajlarıyla ailenin acısını paylaştı.