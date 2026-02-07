Şarküteri ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, pastırmada rekor seviyelere ulaştı. Kasap ve şarküterilerde kilogram fiyatı 3 bin TL’yi aşan ürün, bazı tüketicilerin ev ortamında üretim yapmasına yol açtı. Piyasada ortalama 3 bin 300 TL seviyesine çıkan pastırmanın, maliyet avantajı ve içerik denetimi gerekçesiyle evlerde yapılmaya başlandığı bildirildi.

Ev üretiminde maliyet avantajı öne çıktı

Sektör temsilcileri ve ev üreticilerinden edinilen bilgilere göre, evde yapılan ürretim kilogram başına yaklaşık bin 100 TL avantaj sağlıyor. Kaliteli sığır etinin kilogram fiyatı bin 250 TL ile bin 500 TL arasında değişirken, üretim sürecindeki yüzde 40’lık fire ve yardımcı malzeme giderleriyle ev yapımı ürünün nihai maliyeti yaklaşık 2 bin 200 TL seviyesinde hesaplanıyor. Bu durum, hazır ürün ile ev yapımı arasında yüzde 30’u aşan bir fiyat farkı oluşturuyor.

Evde üretim süreci üç aşamadan oluşuyor

Ev ortamındaki üretim; kürleme, kurutma ve çemenleme olmak üzere üç temel aşamada gerçekleştiriliyor. Süreç, etin kaya tuzu altında baskılanarak suyunun tahliye edilmesiyle başlıyor. Tuzdan arındırılan etler kontrollü nem ve sıcaklık değerlerinde kurutuluyor.. Son aşamada sarımsak ve baharatlardan oluşan çemen karışımıyla kaplanan ürünler olgunlaşmaya bırakılıyor. Üretim süresi, etin kalınlığına ve çevresel koşullara bağlı olarak 20 ile 30 gün arasında değişiyor.

Uzmanlardan hijyen ve gıda güvenliği uyarısı

Uzmanlar, evde gerçekleştirilen fermente süreçlerde hijyen koşullarının kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Doğru tuzlanmayan veya uygun havalandırmaa koşullarında muhafaza edilmeyen etlerin patojen mikroorganizma üretme riski taşıdığı belirtilldi. Ev tipi üretimde endüstriyel standartlara yakın temizlik koşullarının sağlanması ve güvenilir hammaddenin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Artan fiyatlar karşısında tüketicilerin geleneksel üretim yöntemlerine yöneldiği görülürken, evde yapılan pastırmanın maliyet avantajı sağladığı ancak hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.