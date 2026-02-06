Üsküdar Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü geleneksel Ramazan sofraları organizasyonunu 2026 yılında da devam ettirmeye hazırlanıyor. Her yıl binlerce vatandaşı ağırlayan iftar noktaları, bu sene de ilçenin merkezi ve yoğun nüfuslu bölgelerinde konuşlanacak.

2026 Üsküdar iftar çadırı yerleri

Belediyenin planlamasına göre Ramazan boyunca şu noktalarda iftar sofraları kurulması bekleniyor:

Mimar Sinan Meydanı: İlçenin en kalabalık iftar alanı olma özelliğini koruyor. Geniş kapasitesiyle aynı anda binlerce kişiye hizmet verilebiliyor.

Üsküdar İskelesi ve Sahil Hattı: Vapurdan inen ve evine yetişemeyen vatandaşlar için ideal bir konum. Mobil ikram noktaları ve yüzer duba üzerinde servis planlaması yapılıyor.

Mahalle Dağıtım Noktaları: Yavuztürk, Zeynep Kamil, Ünalan, Kirazlıtepe ve Ferah mahallerindeki okul bahçeleri ile önceden belirlenen meydanlarda sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Öğrencilere özel iftar uygulaması

2026 Ramazan'ında dikkat çeken yeniliklerden biri öğrencilere yönelik "kütüphane iftarları" konsepti. Haluk Dursun Kütüphanesi başta olmak üzere belirlenen kütüphanelerde hem ders çalışıp hem oruçlarını açabilecekleri özel menüler sunulacak.

Sokak iftarları geleneği sürüyor

Üsküdar Belediyesi, klasik çadır uygulamasının yanı sıra sokak iftarları geleneğini de sürdürüyor. Ramazan boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek bu iftarlara Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katılması bekleniyor.

İftar menüsünde neler var?

Belediyenin aşevinde hazırlanan yemekler her akşam sofralara taşınıyor. Menüde genellikle çorba, etli nohutlu pilav, tatlı ve içecek yer alıyor. Tüm malzemeler hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanıyor.

Güncel bilgiye nereden ulaşılır?

İftar çadırlarının kesin adresleri ve saatleri, Ramazan ayı öncesinde Üsküdar Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Mahalle muhtarlıkları ve yerel duyuru panoları da bilgilendirme için kullanılıyor.

Üsküdar'ın köklü iftar çadırı geleneği 1995 yılında Demokrasi Meydanı'nda kurulan ilk kıl çadırla başlamıştı. O günden bu yana her yıl geliştirilen organizasyon, artık ilçe sınırlarını aşan bir şöhrete kavuştu.