Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, bir düğün konvoyuna dahil otomobilin takla atması sonucu dört kişi ağır yaralandı.

Kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. 14 BY 936 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı. Kazada araçta bulunan dört kişi ciddi şekilde yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulans, jandarma ve diğer sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.