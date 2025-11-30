Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımının hemen ardından gökyüzünde beliren yarım ay, doğa ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ağaç dallarının arasından süzülen ay, ortaya adeta bir görsel şölen çıkardı.

Doğa Tutkunlarından Yoğun İlgi

Yerel halk ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çeken manzara, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Özellikle gün batımının turuncu ve mor tonlarıyla birleşen yarım ay, fotoğraf karelerinde etkileyici bir kompozisyon oluşturdu.

Fotoğrafçılar Kartpostallık Görüntüleri Yakaladı

Doğa fotoğrafçısı Özkan Olcay, yarım ayın farklı açılardan çektiği fotoğraflarla izleyenleri büyüledi. Olcay, “Ağaç dallarıyla birleşen ayın görüntüsü gerçekten kartpostallık. Bu tür manzaralar, doğanın ne kadar muhteşem olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

Gökyüzü ve Doğa Uyumu

Bitlis’in doğal güzellikleriyle birleşen bu an, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar için eşsiz bir kare oluşturdu. Göz alıcı yarım ay manzarası, ilçede gün batımı sonrası gökyüzünün sunduğu nadir güzelliklerden biri olarak kayıtlara geçti.