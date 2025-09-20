Bitlis’in Tatvan ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu, Y.B. (23), E.B. (19) ve M.B. (55) yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ambulans, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde hızlı müdahalede bulundu. Yaralılara ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın yaşandığı bölgedeki vatandaşlar ise yeni açılan yolun henüz tam anlamıyla faaliyete girmemesi nedeniyle bölgede sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek, yetkililere tepki gösterdi. Vatandaşlar, yolda gerekli işaretlemelerin, güvenlik önlemlerinin ve eksiklerin bir an önce giderilmesini talep etti.