Kıyak, kazadan kısa süre önce eşiyle yaşadığı tartışmalar nedeniyle gözaltına alındı. Eşinin ailesine gönderdiği "Beni tehdit ediyor" mesajı, soruşturmada delil olarak kullanıldı. Mahkeme, Kıyak'ı tutukladı ve Bafra Kapalı Cezaevi'ne gönderdi. Cezaevinde intihara teşebbüs etti, müdahaleyle hastaneye kaldırıldı. Son dönemde "öldü" söylentileri yayıldı ancak resmi kaynaklar bunu yalanladı.

Serdar Kıyak kimdir

Serdar Kıyak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görev yapan bir uzmandı. 30'lu yaşlarında olan Kıyak, Samsun'da uzun yıllardır çalışıyordu. Mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini tamamladı. Meslektaşları, onu çalışkan ve deneyimli bir doktor olarak tanımladı.

Kıyak, evli ve iki çocuk babasıydı. Olay öncesi aile hayatı hakkında fazla bilgi kamuoyuna yansımamıştı. Psikiyatri alanında seminerler verdi ve tıp camiasında tanınıyordu. Tutukluluğu, kariyerini doğrudan etkiledi. Ailesi, olayın aydınlatılmasını bekliyor.

Serdar Kıyak neden suçlandı

Kıyak, eşi Gülşah Karaman Kıyak ve oğlu Mert Kıyak'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor. Savcılık, olayın kaza değil cinayet olduğunu düşünüyor. Eşinin ailesine attığı mesajlar ve araçtaki deliller, iddiaları destekliyor. Kıyak, aracın nehir kenarındaki bariyerlere çarparak düştüğünü ve bunun kaza olduğunu belirtti.

Soruşturma, araç incelemeleri ve tanık ifadeleriyle ilerliyor. Eşinin mesajlarında tehdit iddiaları, mahkemenin tutuklama kararını etkiledi. Kıyak, savunmasında kazanın önlenemez olduğunu vurguladı. Savcılık, delilleri topluyor ve ek iddianame hazırlıyor.

Serdar Kıyak'ın son durumu

Kıyak, tutuklu bulunduğu Bafra Cezaevi'nde intihara teşebbüs etti. Görevlilerin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisi tamamlandı. Cezaevine döndü ancak sağlık durumu yakından izleniyor. "Öldü" iddiaları sosyal medyada yayıldı fakat resmi açıklamalar bunu asılsız buldu.

Ailesi ve avukatı, yargı sürecinin adil işlemesini istiyor. Mahkeme, delilleri değerlendiriyor ve sonraki duruşma tarihi belirlendi. Kamuoyu, olayın detaylarını merak ediyor. Kıyak'ın psikolojik durumu, soruşturmada da inceleniyor. Yetkililer, söylentilere itibar edilmemesini tavsiye etti.

Olayın kamuoyundaki yankısı

Olay, sağlık çalışanlarının aile içi sorunlarını gündeme getirdi. Sosyal medyada #SerdarKıyak etiketiyle tartışmalar yaşandı. Meslek örgütleri, şiddete karşı önlem çağrısı yaptı. Aileler, benzer vakalarda destek mekanizmaları talep ediyor. Soruşturma, kamu vicdanını rahatlatacak şekilde ilerliyor.