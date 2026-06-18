Son Mühür- Efes Selçuk'un bereketli topraklarında Belevi Şen Şeftali Şenliği üreticilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek, üretime devam eden çiftçilerle dayanışmayı güçlendirmek, üretici ve tüketiciyi bir araya getirmek amacıyla düzenlenecek.

28 Haziran Pazar günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek şeftali hasadı ile başlayacak olan şenlik kortej ve protokol üyeleri üretici stantlarını ziyaret etmesiyle devam edecek. Ziyaretlerin ardından Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Zeybek Gösterisi ile Şenliği renklendirecek.

Şenlik keşkeği DMD hastası çocuklar için kaynayacak

Şenlikte eğlencenin yanı sıra önemli bir konuya da parmak basılacak. Bu yıl şenlik keşkeği, Efes Selçuk’taki DMD hastası çocuklara destek olmak amacıyla satışa sunulacak. Keşkek dövme etkinliğinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Şenlik alanında Efes Selçuk ve Belevi’de ikamet eden üreticilerin el sanatları ve yerel lezzetler stantları yer alacak.

Çocuklar için de etkinliklerin düzenleneceği şenlikte Türkiye’nin yanı sıra dünya çapında da önemli bir tarımsal değer alan şeftali üreticileri, En Güzel Şeftali Yarışmasında ürünlerini yarıştıracak. Belevi Şen Şeftali Şenliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Konseri ile sona erecek.

Başkan Sengel: "Gelin hep beraber şenlenelim"

Belevi Şen Şeftali Şenliği’nin bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleneceğini belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,

“28 Haziran Pazar günü Belevi Şen Şeftali Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. İki yıldır ekonomik sebepler nedeniyle yapamadığımız şenliğimizi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ve ilgili kurumlarımızın desteğiyle yeniden gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yerel ekonominin güçlenmesi, üreticilerimizin desteklenmesi ve bölgemizde emek veren herkesin katma değerinin artması açısından çok önemli bir buluşma olacak. Stant başvurularımız da başladı. Tüm hemşehrilerimizi 28 Haziran’da Belevi Şen Şeftali Şenliğimize bekliyoruz. Gelin hep beraber şenlenelim” dedi.