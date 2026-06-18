Son Mühür/ Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde sular durulmuyor. Parti içerisinde arka arkaya gelen görevden almalar ve genel merkez tarafından alınan idari kararlar, İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın sert tepkisine yol açtı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Bakan, mevcut yönetimin aldığı kararları "hukuksuz" olarak adlandırırken, partinin bir "dizayn operasyonu" ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

"Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz"

Murat Bakan, mevcut yönetimin iradesini açıkça sorguladı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, yalnızca kısıtlı bir yetkiyle, geçici süreçleri yönetmek üzere görevlendirilmiş bir kadro olduğunu savunan Bakan,

"Hukuken alamayacakları kararları alıyorlar ve bunu 'iyi niyetli, partinin hukuku içinde yapılmış kararlar' olarak açıklıyorlar. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Partinin meşru yönetimi değildir Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi. Sadece tedbiren atanmış ve tedbirle alınabilecek işlemler, ivedi işlemleri yapabilecek bir yönetimdir." ifadelerini kullandı.

"Fesih, CHP'nin değil MHP'nin tüzüğünde vardır"

Bakan, parti sözcülerinin "feshettik" ifadesini kullanmasını da eleştirdi. CHP tüzüğünde "fesih" diye bir kavramın olmadığının altını çizen Bakan, bu yöntemin MHP’ye ait bir gelenek olduğunu söyledi:

"Kemal Bey'in parti sözcüsü olan arkadaş, Müslim Sarı diyor ki; 'Feshettik!' Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde fesih sadece partinin kapatılmasıyla ilgilidir. Bizim tüzüğümüzde 'fesih' diye bir şey yoktur, görevden almalar vardır.

Fesih kimin tüzüğünde vardır? Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğünde vardır. Onlar örgüt, teşkilat kapatırlar, feshederler, üyeleri silerler. Yani orada parti içi demokrasi yoktur."

"Kafanıza göre yönetemezsiniz"

Murat Bakan, tüzüğün arkasına sığınılarak yapılan operasyonların kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, "Bizde böyle bir şey yok.

Bizde görevden alabilirsiniz MYK kararıyla. İllerde 7 kişilik, ilçelerde 5 kişilik geçici yönetim atarsınız; 45 gün içinde ilde, 30 gün içinde ilçede seçime götürürsünüz.

Yani böyle kafanıza göre yönetemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, parti içi demokrasinin en güçlü olduğu, tartışmasız siyasi partidir. Ama bunlar partiyi yargı kararıyla yönetmeye gelmişler." diye konuştu.