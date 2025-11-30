Türk mutfağını yenilikçi yaklaşımlarla dünya sahnesine taşıyan Aşkar, sosyal medyada hızla gündem oldu. Kariyeri ve başarıları, gastronomi tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. 1976 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğan Aşkar, dört kardeşin büyüğü olarak büyüdü. Annesi modelist, babası muhasebeci olan şef, turizm ve otelcilik eğitimi sırasında mutfak sanatlarına yöneldi. Okul yıllarında Q Jazz Club ve Emporio Armani Cafe gibi mekanlarda pratik yaparak kendini geliştirdi.

Erken Kariyer Yılları

Mezuniyet sonrası Nupera adlı çok mekanlı işletmede yöneticilik yapan Maksut Aşkar, daha sonra Hillside City Club'larda kendi operasyonunu yönetti. Lezzet tasarımı tutkusunu sergiler ve etkinliklerle birleştirdi, solo sergiler açtı. Lezzeti tüm duyulara hitap eden bir sanat olarak tanımlayarak, Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel ve Bodrum Maçakızı gibi prestijli yerlere danışmanlık verdi.

Neolokal ve Michelin Başarısı

2014'te Salt Galata'da açtığı Neolokal restoranıyla Anadolu mutfağını modernize eden Aşkar, 2023 Michelin Guide İstanbul'da bir yıldız kazandı. Ayrıca sürdürülebilir gastronomi için verilen Yeşil Michelin Yıldızı'nı Türkiye'nin tek sahibi olarak aldı. Restoranı, mevsimsel malzemelerle zamansız bir köprü kuruyor; menüsü B, A, T bölümlerinden seçmeli olarak sunuluyor.

Ödüller ve Medya Macerası

2014 Time Out 'Yılın En İyi Şefi', 2015 Omnivore Paris 'Le Proche' gibi ödüllerle taçlanan kariyerinde, Best Chef Awards'ta 88. sıraya yükseldi. 24 Kitchen'da Lezzet Sanatı ve Maksut’un Neolokal Mutfağı programlarında yer aldı, Özyeğin Üniversitesi'nde ders veriyor. MasterChef gibi platformlarda genç şeflere ilham kaynağı oluyor, Anadolu lezzetlerini geleceğe taşıyor.