Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kadın yarışmacılar arasında öne çıkan sporcu, fiziksel gücü ve disiplinli yapısıyla parkurlarda iddialı bir performans sergileyecek gibi görünüyor.

Gözde Bozkurt'un Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olan Gözde Bozkurt, spor öğretmeni unvanıyla profesyonel hayata adım attı. Kariyerini vücut geliştirme ve fitness alanında sürdüren Bozkurt, aynı zamanda antrenörlük yaparak genç sporculara rehberlik ediyor. Sosyal medyada fitness içerikleri paylaşarak geniş bir kitleye ulaşıyor.

Spor Kariyerindeki Önemli Başarılar

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) organizasyonlarında iki kez Türkiye üçüncüsü olan Bozkurt, 2024/2025 TR Bikini Fitness yarışmalarında kürsüye çıktı. Anatolian Cup 2024'te ikincilik derecesi elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Basketbol ve yüzme gibi branşlarda uzun yıllar deneyim kazanan sporcu, dayanıklılık ve güç odaklı antrenmanlarıyla tanınıyor.

Televizyon ve Sosyal Medya Deneyimi

TV8,5 ekranlarında İhsani İşler programına konuk olan Gözde Bozkurt, kamera karşısında rahat ve enerjik tavrıyla izleyici karşısına çıktı. Instagram hesabında (@gozdee10) düzenli paylaşımlar yaparak sağlıklı yaşamı teşvik ediyor, sponsorlu içeriklerle markalara destek veriyor. Survivor gibi zorlu bir yarışmada bu tecrübesi, motivasyonel yönüyle avantaj sağlayacak.

Survivor 2026'daki Beklentiler

Gönüllüler takımının beş kadın yarışmacısından biri olarak kadroya giren Bozkurt, Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler ve Başak Cücü ile mücadele edecek. Fiziksel üstünlüğü ve rekabetçi ruhu sayesinde parkurlarda Ünlüler takımına karşı etkili olacak. Yarışmanın heyecanı artarken, Bozkurt'un disiplini izleyicilere ilham kaynağı olabilir. Genç yaşına rağmen olgun duruşu, sezonu renklendirecek unsurlardan biri.