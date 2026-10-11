Son Mühür- Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisinde en stratejik kuruluşlarından biri olan TUSAŞ Motor Sanayii (TEİ) tıpkı ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi işini şansa bırakmıyor.

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte,

"Biz Türkiye olarak, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz." açıklamasıyla dikkat çekti.

Yerlilere izin var, yabancılara yok...



Mahmut faruk Akşit,

''Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki." ifadeleriyle yapay zekadaki gelişmeye dikkat çekti.

İslami Bilimler Enstitüsünde düzenlenen "Gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik" konulu konferansta yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabileceği gibi kötü amaçlarla da kullanılabileceğini işaret eden Mahmut Faruk Akşit, internete bağlı sistemlerin siber saldırılara açık olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin son dönemde dünyada söz sahibi haline geldiği savunma sanayisinde bilgi güvenliğinin önemini de anlatan Akşit, TEI'de kritik bilgilerin korunması amacıyla internetten fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullandıklarını anlattı.



Tesla'nın Kadirov örneği akıllara geldi...



Yazılım temelli çalışan elektrikli araçların uzaktan müdahaleye açık olduğu, Çeçenistan lideri Kadirov'un Cybertruck aracına izinsiz silah monte ettiği gerekçesiyle kapatılmasıyla gündeme gelmişti.

Elon Musk'a Telegram üzerinden seslenen Kadirov sitemini

''Erkekçe değil'' sözleriyle göstermişti.