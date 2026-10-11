Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı görevi de üstlenmiş olan muhalif kamuoyunun yakında tanıdığı isimlerden Muharrem İnce, fon krizi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem İnce: Fon vurguncuları bağımsız mahkemelerde yargılansın

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fon vurguncularının bağımsız mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyleyen CHP'li Muharrem İnce, "Fon vurguncuları kimse açıklansın, fon vurgununa yol veren, göz yuman, denetim görevini yerine getirmeyen kim varsa bu vurguncularla birlikte bağımsız mahkemelerde yargılansın" dedi.

"Adalet terazisi şaştı, sistem patladı"

Son olarak, iktidarın kendi çevresine farklı, muhalefet çevresine farklı davrandığını iddia eden İnce, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Partiliye masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, af; muhalife peşin hüküm, kara çalma, Silivri. Adalet terazisi şaştı, sistem patladı"