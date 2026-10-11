Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Eski Armutalan Belediye Başkanı İsmet Çakıroğlu’nun idaresindeki kamyonet ile bir motosikletin karıştığı kazanın ardından Çakıroğlu, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kamyonetin altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kaza, Datça yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İsmet Çakıroğlu kontrolündeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 59 yaşındaki Edison Özdemir’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Özdemir, aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenen Edison Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İsmet Çakıroğlu gözaltına alındı

Kazaya karışan kamyoneti kullanan İsmet Çakıroğlu’nun, kapatılan Armutalan Beldesi’nde önceki dönemlerde belediye başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Çakıroğlu, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Edison Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, emniyet güçlerinin kazanın meydana geliş nedenine ilişkin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.



