Son Mühür- Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda dört porsiyon cacık için 1000 TL hesap ödeyen vatandaşın CİMER şikâyeti yetkilileri harekete geçirdi. Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeye 135 bin lirayı aşkın idari para cezası uygulandı.

CİMER başvurusu inceleme başlattı

Çankaya Bahçelievler Kazakistan Caddesi'nde hizmet veren "Kanatçı Emek" isimli restorana giden bir müşteri, menüde fiyatı belirtilmemesine rağmen hesaba 4 porsiyon cacık için 1000 TL yazıldığını fark etti. Durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere bildiren vatandaşın şikâyeti üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri vakit kaybetmeksizin harekete geçti.

Giriş menüsü ile QR menü arasında fiyat uçurumu

Şikâyet üzerine Ankara Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri söz konusu adreste detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işletmenin kapı girişinde yer alan fiziki fiyat listesi ile masalarda bulunan QR kodlu dijital menü karşılaştırıldı. Ekipler, 34 farklı ürünün satış fiyatının iki liste arasında uyumsuz olduğunu tespit etti. Ayrıca QR kodlu menüde cacık fiyatının porsiyon başına 250 TL olarak belirtildiği görüldü.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nden 135 Bin TL ceza

Denetim sonucunda, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık tespit edilerek işletmeye 135.082 TL idari para cezası kesildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan T.C. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimin CİMER başvurusu üzerine gerçekleştiğini belirterek, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasada fiyat şeffaflığının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.