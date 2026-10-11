Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sigara alışverişinde TC kimlik numarası istenmesini kararını değerlendirdi.

Oktay Saral: Mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmeli

Söz konusu kararın mahremiyet endişesi doğurabileceğini kaydeden Oktay Saral, "Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir. Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir" şeklinde konuştu.

"Sağ duyu ile hareket etmek gerekir"

Son olarak, milletin gönlünü kazanacak doğru adımların atılması gerektiğini belirten Saral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağ duyuyla hareket etmek gerekmektedir"