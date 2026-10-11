Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, TC kimlik ile sigara satışını yeni sistem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şamil Tayyar: Konuyu sağlık bakanımız ile konuştum

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüğünü ve sürecin ayrıntılarını öğrendiğini belirten Şamil Tayyar, “TC kimlik numarasıyla sigara satışı ifadesi, yeni tartışma konumuz. AK Partili hesaplar da ağır eleştiriler getiriyor. İşin aslı nedir? Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ile konuştum. Önce sigaranın tehdit boyutunu anlattı tek tek. “Bir hekim olarak yüreğim sızlıyor” dedi. Temel amaçlarının bu tehdidi minimize etmek ve sağlıklı toplum hedefine ulaşmak istediklerini söyledi" şeklinde konuştu.

"Niyet hayır akıbet de hayır olur İnşallah"

Son olarak, kimlik ile sigara alınması sürecinde kişisel verilerin güvence altında tutulacağının da altını çizen Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ya kimlik? Bakanımız, yanlış anlaşıldığını belirtti. Pandemi sürecinin başlangıcında maske alımındaki gibi sigara satışını da denetlenebilir hale getirmek için bir sistem üzerinde çalıştıklarını ama uygulama şeklinin henüz somutlaşmadığını ifade etti. Kişisel verilerin kesinlikle güvence altında olacağının altını çizdi. Niyet hayır akıbet de hayır olur İnşallah.