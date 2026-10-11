Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri nedeniyle yaklaşık 1400 kişi hastanelere başvurdu. Başvuruların ilk olarak çocuk hastalarda görüldüğü, ardından yetişkinlerde de benzer belirtilerin ortaya çıktığı bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 15’inin hastanede yatarak gözlem altında tutulduğu ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Su numunelerinde olumsuzluk saptanmadı

Yaşanan yoğunluğun ardından açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent genelinden alınan içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti. Yapılan son testlerde ve gözlemsel kontrollerde renk veya koku değişimine rastlanmadığını ifade eden Yazıcıoğlu, yağışlı dönemlerde dahi su kalitesinde bozulma yaşanmadığını vurguladı.

Vatandaşlara kaynatma ve resmi kaynak takibi uyarısı

Başkan Yazıcıoğlu, kesin sonuçlar açıklanana kadar vatandaşların içme suyunu kaynatarak tüketmelerini rica etti. Süreç boyunca klorlama çalışmalarına bağlı olarak suda hafif bir koku hissedilebileceğini belirten yetkililer, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına sadece resmi kurum açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini hatırlattı. Başvuru sayılarının anlık olarak takip edildiği ve durumun kontrol altında olduğu bildirildi.